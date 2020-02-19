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Факты / Спорт

Аталанта — Валенсия: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Аталанта в среду, 19 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20, в котором бергамаски на стадионе Сан-Сиро в Милане сыграют против испанской Валенсии. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров фаворитами матча являются подопечные Джана Пьера Гасперини. На победу Аталанты принимают ставки с коэффициентом 1.86. Успех испанского клуба оценивают в 4.20. Ничейный результат встречи — 3.95.

Читайте: Где смотреть Аталанта — Валенсия

На официальном уровне команды еще не встречались. Однако в 2017 году они сыграли товарищеский матч, в котором победу одержала Аталанта со счетом 2:1. За бергамасков тогда отличились нынешние игроки Хосе Луис Паломино и Рафаэл Толои. За летучих мышей забил нынешний игрок Леванте Рубен Везу.

Также Факты ICTV предлагают ознакомиться с прогнозами букмекеров на матч Тоттенхэм – РБ Лейпциг в рамках первого матча 1/8 финала ЛЧ.

Фото: Dreamstime

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