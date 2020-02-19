Футболист, который укусил соперника за пенис, дисквалифицирован на 5 лет

После матча любительской лиги Франции между Тервиллем и Сотрихом на парковке возле стадиона между двумя игроками произошел конфликт.

Один из футболистов Тервилля решил разнять дерущихся игроков, но пострадал сам – футболист Сотриха укусил его за половой орган. Пострадавшему наложили около 10 швов, и ему пришлось взять больничный.

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После рассмотрения инцидента вместе с экспертом дисциплинарный комитет ПФЛ Франции дисквалифицировал игрока Сотриха, который укусил мужчину ниже пояса, на пять лет. Его оппонент в драке получил шестимесячную дисквалификацию.

Также из клуба Тервилль сняли два очка и оштрафовали на €200 за невыполнение своих обязательств по обеспечению безопасности в качестве хозяев и отсутствие реакции со стороны руководства клуба на драку.

К слову, футболиста Тоттенхэм Хотспур Деле Алли могут дисквалифицировать за шутку о коронавирус.