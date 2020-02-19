Футболисты Атлетико второй день празднуют свою победу над Ливерпулем

Мадридский Атлетико минимально обыграл действующих чемпионов Лиги чемпионов Ливерпуль в первом матче 1/8 финала на Ванда Метрополитано в Мадриде. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу матрасников.

Празднование с футбольного поля и раздевалок после победы матрасники перенесли в тренажерный зал через 12 часов после матча.

Атмосферным роликом в соцсетях поделился хорватский защитник Шиме Врсалько.

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На видео футболисты находятся в гимнастическом зале, занимаясь на велотренажерах. Некоторые игроки под веселую музыку машут полотенцами над головами и хлопают в ладоши.

Очевидно, что победа в разгар вывод сезона для команды означала очень много.

Вполне возможно, что такие радостные кадры матрасников придадут мотивации Ливерпулю накануне второго матча на Энфилде 11 марта.

Напомним, Боруссия Дортмунд обыграла ПСЖ благодаря дублю Эрлинга Холланда.