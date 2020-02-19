Наставник Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/8 финала против мадридского Атлетико на Ванда Метрополитано.
— Мы ожидали совсем другого, но произошло то, что произошло. Мы ожидали такую борьбу и атмосферу. В нашей игре мне понравилось многое. Это всего лишь 0:1 после первого матча, а второй пройдет на нашем стадионе.
Нас не хватило на последнюю треть. Они всеми силами оборонялись и невероятно играли в защите. Когда такая команда ведет 1: 0, то думает о удержание счета. Их бы наверняка устроила и нулевая ничья. Сейчас у нас будет долгий перерыв, и мы ее используем. Добро пожаловать на Энфилд, это еще не конец, – сказал Клопп.
По полученной желтой карточки в конце встречи 52-летний немец заявил, что он эмоционально поступил из-за ошибки арбитра в одном из моментов.
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Напомним, Атлетико минимально обыграл Ливерпуль в первом матче 1/8 финала, который прошел в Мадриде на Ванда Метрополитано. Именно на этом стадионе в июне прошлого года Ливерпуль поднял свой шестой чемпионский трофей ЛЧ.