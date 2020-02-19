Наставник Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/8 финала против мадридского Атлетико на Ванда Метрополитано.

— Мы ожидали совсем другого, но произошло то, что произошло. Мы ожидали такую ​​борьбу и атмосферу. В нашей игре мне понравилось многое. Это всего лишь 0:1 после первого матча, а второй пройдет на нашем стадионе.

Нас не хватило на последнюю треть. Они всеми силами оборонялись и невероятно играли в защите. Когда такая команда ведет 1: 0, то думает о удержание счета. Их бы наверняка устроила и нулевая ничья. Сейчас у нас будет долгий перерыв, и мы ее используем. Добро пожаловать на Энфилд, это еще не конец, – сказал Клопп.