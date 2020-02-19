На матч Шахтер – Бенфика стянут более 1 тыс. полицейских

Донецький Шахтер будет принимать португальскую Бенфику на ОСК Металлист в Харькове в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы-2020/21. Встреча начнется в 19.55.

Ожидается, что поединок посетят около 25 тыс. болельщиков (вместимость арены составляет 40 тыс.).

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Охрану общественного порядка на ОСК Металлист будут обеспечивать 1,2 тыс. сотрудников Нацполиции и 400 военнослужащих Нацгвардии.

Также работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.

Для Шахтера это будет первая официальная игра в новом году, тогда как Бенфика сыграла уже семь матчей в португальской Примейре (в двух последних потерпела поражение от Порту и Браги) и три игры в Кубке Португалии.

Напомним, Факты ICTV рассказывали, где смотреть матч Шахтер — Бенфика в Лиге Европы.

Источник: Поліція Харківської області