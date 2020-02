Испанская Севилья объявила о трансфере Даниэла Каррису в китайский клуб Ухань Чжоэр.

Подробности трансфера не разглашаются.

31-летний Каррису выступал за нервионцев в течение 6,5 сезонов, проведя за клуб 167 игр. За это время португальский футболист вместе с командой выиграл три трофея Лиги Европы (2013/14, 2014/15, 2015/15).

Agreement with Wuhan Zall FC, of China, for the sale of @D_Carrico.

Thank you for everything, captain!!! #vamosmiSevilla #WeareSevilla pic.twitter.com/9VJCXDKMKd

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) February 20, 2020