Испанская Севилья объявила о трансфере Даниэла Каррису в китайский клуб Ухань Чжоэр.

Подробности трансфера не разглашаются.

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31-летний Каррису выступал за нервионцев в течение 6,5 сезонов, проведя за клуб 167 игр. За это время португальский футболист вместе с командой выиграл три трофея Лиги Европы (2013/14, 2014/15, 2015/15).

Agreement with Wuhan Zall FC, of China, for the sale of @D_Carrico. Thank you for everything, captain!!! #vamosmiSevilla #WeareSevilla pic.twitter.com/9VJCXDKMKd — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) February 20, 2020

Ухань Чжоэр базируется в городе Ухань, где началась вспышка коронавируса в декабре 2019 года. На данный момент от болезни погибло более 2 тыс. человек, заражены – более 75 тыс.

Ранее из-за вспышки коронавируса Международная автомобильная федерация (FIA) приняла решение перенести этап чемпионата Формулы-1 Гран-при Макао.

Источник: FC Sevilla

Фото: FC Sevilla