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Факты / Спорт

Швейцарская прокуратура выдвинула обвинения президенту ПСЖ

Генеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения бывшему генсеку ФИФА Жерому Вальке и президенту французского ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи, который также возглавляет катарскую медиагруппу beIN Media Group.

Обвинения были выдвинуты через два года после того, как власти Швейцарии объявили о начале расследования в отношении распределения прав на трансляцию нескольких чемпионатов мира по футболу и Кубков конфедераций на телеканалах beIN Media Group.

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В январе издание Mediapart и Европейский консорциум журналистских расследований (EIC) опубликовали переписку, которую, по утверждению журналистов, вели Вальке и Аль-Хелаифи. В нем говорилось, что глава beIN Media Group оказывал Вальке финансовую поддержку. Также Аль-Хелаифи предоставил Вальке виллу на Сардинии и 34-метровую яхту, которую чиновник ФИФА назвал именем своей жены.

Опубликована переписка может стать доказательством подкупа высших чиновников ФИФА при выборе хозяина чемпионата мира 2022 года.

Напомним, УЕФА проведет новое расследование против Манчестер Сити из-за спонсоров в Абу-Даби.

Источник: NYT

Фото: Dreamstime

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