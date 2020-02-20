По культурно-историческим причинам! Крутая записка учителю от отца-фаната Аталанты

Сеть растрогала записка отца-фаната итальянской Аталанты школьному учителю, чтобы отпросить сына с уроков в связи с матчем Аталанта – Валенсия в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоялся в Милане.

Школьник принес следующую записку в школу, которую позже в своем Twitter опубликовал политик и журналист Джорджо Гори.

— Сообщаем, что в этот вечер Эдоардо не будет в городе по культурно-историческим причинам. Он вместе с папой станет свидетелем страницы из исторических книг Бергамо. Форца, Аталанта!, – говорилось в записке для учителя.

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Напомним, Аталанта разгромила Валенсию на Сан-Сиро в первом матче со счетом 4:1. Ответный матч подопечные Джана Пьера Гасперини проведут уже 10 апреля в Валенсии на стадионе Месталья.