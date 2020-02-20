PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

По культурно-историческим причинам! Крутая записка учителю от отца-фаната Аталанты

Сеть растрогала записка отца-фаната итальянской Аталанты школьному учителю, чтобы отпросить сына с уроков в связи с матчем Аталанта – Валенсия в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоялся в Милане.

Школьник принес следующую записку в школу, которую позже в своем Twitter опубликовал политик и журналист Джорджо Гори.

— Сообщаем, что в этот вечер Эдоардо не будет в городе по культурно-историческим причинам. Он вместе с папой станет свидетелем страницы из исторических книг Бергамо. Форца, Аталанта!, – говорилось в записке для учителя.

Читайте: Где смотреть Шахтер — Бенфика

Напомним, Аталанта разгромила Валенсию на Сан-Сиро в первом матче со счетом 4:1. Ответный матч подопечные Джана Пьера Гасперини проведут уже 10 апреля в Валенсии на стадионе Месталья.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка