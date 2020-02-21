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Факты / Спорт

Без Роналду! Неймар назвал пятерку лучших футболистов мира

Форвард французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар назвал топ-5 футболистов, которые, по его мнению, сейчас являются лучшими в мире.

В пятерку лучших по версии Неймара вошли: аргентинец Лионель Месси и уругваец Луис Суарес (Барселона), французы Килиан Мбаппе (ПСЖ) и Поль Погба (Манчестер Юнайтед) и бельгиец Эден Азар (Реал Мадрид).

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Интересно, что в списке не нашлось места для форварда туринского Ювентуса и пятикратного обладателя награды Золотой мяч Криштиану Роналду.

Также Неймар рассказал, что он хотел бы сыграть вместе с Ромарио, Зинедином Зиданом, Златаном Ибрагимовичем и Роналдо Назарио.

В чемпионате Франции-2019/20 Неймар провел 14 матчей, забил 13 мячей и отдал шесть голевых передач.

Недавно стало известно, что бразильская модель нажили Триндаде, ранее обвиняла Неймара в изнасиловании, теперь готовит новый иск против бразильского игрока. Девушка обвиняет футболиста в организации сети VIP-проституции.

Источник: Marca

Фото: Dreamstime

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