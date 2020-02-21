ФХУ хочет провести Национальный отбор юных хоккеистов в странной форме

Федерация хоккея Украины (ФХУ) разослала в хоккейные ДЮСШ письма, в которых сообщалось о проведении Национального отбора для детей 2005-го, 2006-го и 2008 годов рождения в три этапа.

Данное мероприятие не было предусмотрено спортивным календарем ФХУ перед стартом сезона-2019/20. Сейчас оно пересекается с другими заранее запланированными играми.

ФХУ не взяла на себя ответственность за четкую организацию Национального отбора, включающий в себя объяснение цели отбора лиц, которые его будут проводить, критериев оценки детей и без ответа остался вопрос безопасности несовершеннолетних хоккеистов.

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Также отмечено, что участие в мероприятии не финансируется ФХУ, а родителями юных спортсменов. Сформированная плата за участие в отборе составляет 500 грн.

На своей странице в соцсети Facebook гендиректор ХК Донбасс Федор Ильенко сообщил, что 30 января клуб направил письмо в ФХУ с просьбой разъяснить вышеуказанные моменты, но ответа до сих пор не получил. Теперь письмо с этими же вопросами адресованно на имя министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского.

Напомним, в финале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Канады обыграла Россию и в восемнадцатый раз в истории стала чемпионом мира.

Фото: ХК Донбасс