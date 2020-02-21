Норвежский форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холланд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

19-летний футболист оформил дубль в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против французского ПСЖ на Сигнал Идуна Парк. Обладателя награды определили путем голосования среди болельщиков.

Кроме Холланда за награду боролись: бразильский защитник Атлетико Ренан Лоди, нидерландские защитник Аталанты Ханс Хатебур и французский голкипер Тоттенхэм Хотспур Уго Льорис. Все они получили награды лучшего игрока матча в Лиге чемпионов на этой неделе.

Холланд пополнил состав шмелей в декабре 2019 года, перейдя из австрийского Зальцбурга. Контракт 19-летнего форварда с немецким клубом рассчитан до лета 2024 года.

Во всех турнирах за Боруссию Холланд сыграл в семи матчах, в которых отметился 11 голами. Норвежец стал первым футболистом, который сыграл за два разных клуба во время одного розыгрыша Лиги чемпионов. Ранее подобное было запрещено.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и календарем матчей Лиги чемпионов.