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Факты / Спорт

Лион — Ювентус: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Лион в среду, 26 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20, в котором подопечные Руди Гарсия на стадионе Парк Олимпик Лион в Лионе сыграют против туринского Ювентуса. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Маурицио Сарри. На победу Ювентуса принимают ставки с коэффициентом 1.82. Успех французского клуба оценивают в 4.70. Ничейный результат встречи — 3.65.

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Это будет уже пятая встреча команд в еврокубках. Последний раз они встречались на стадии группового этапа Лиги чемпионов-2016/17. Матч в Лионе закончился минимальной победой бьянконери 1:0. Матч в Турине завершился ничьей 1:1. Также в сезоне 2013/14 жребий их свел в Лиге Европы, однако тогда две победы были за Юве (0:1, 2:1).

Также Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и календарем Лиги чемпионов-2020/21.

Фото: Olympique Lyonnais, Dreamstime

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