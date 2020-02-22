Лестер принимал Манчестер Сити в рамках матча 27-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе Кинг Пауэр в Лестере и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Первый тайм встречи прошел без голов. На 62-й минуте после просмотра видеоповтора арбитр Пол Тирни назначил пенальти в ворота хозяев, однако Серхио Агуэро не сумел переиграть Каспера Шмейхеля.

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На 80-й минуте горожане забили после удара Габриэля Жезуса в нижний угол ворот, которому ассистировал Рияд Марез. Арбитр сразу же решил пересмотреть эпизод со взятием ворот с помощью VAR из-за вероятного офсайда. В конце концов, Тирни указал на центр поля, засчитав гол.

После 27-ми туров Манчестер Сити имеет в своем активе 57 очков и занимает вторую позицию в турнирной таблице АПЛ. Лестер (50) идет третьим.

Напомним, в другом матче тура Челси обыграл Тоттенхэм Хотспур на Стэмфорд Бридж.