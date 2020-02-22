Киевское Динамо принимало полтавскую Ворсклу в рамках матча 19-го тура чемпионата Украины. Встреча прошла в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского и завершилась со счетом 2:1.

Первый тайм встречи прошел без голов. Однако, киевляне смогли изменить счет на табло после перерыва. На 50-й минуте Виталий Буяльский после паса от Назария Русина вывел хозяев вперед. Через двенадцать минут Игорь Пердута отпасовал на Руслана Степанюка, который восстановил равновесие во встрече.

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Матч плавно шел к ничьей, но в добавленное время к матчу Беньямин Вербич боковыми ножницами выгрыз для бело-синих три очка во встрече.

Сейчас у киевского Динамо 39 очков в активе и вторая ступень в чемпионате, Ворскла (14) расположилась на предпоследней, двенадцать, позиции.

В 20-м туре Динамо на выезде сыграет с Днепр-1, а Ворскла примет дома донецкий Шахтер.

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