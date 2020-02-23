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Факты / Спорт

Футболистов Барселоны проверят на коронавирус перед матчем против Наполи

Футболисты каталонской Барселоны сдадут тесты на коронавирус в Италии перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20 против итальянского Наполи. Встреча должна пройти в Неаполе на стадионе Сан-Паоло 25 февраля. Каталонская команда прибудет в Италию на день раньше.

Футболистам Барселоны по прибытию в аэропорт измеряют температуру, а если у кого будут выявлены признаки заболевания, то доставят сразу в больницу.

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Ранее ряд матчей Серии А, которые должны были состояться 23 февраля, отменили из-за опасений вспышки коронавируса на территории регионов Ломбардия и Венето. Неаполь находится на юге Италии в регионе Кампания, где не наблюдается вспышка заражения вирусом Covid-19.

Напомним, в субботу несколько городов на севере Италии фактически оказалась закрытыми после смерти двух человек из-за коронавируса и заметно растущего числа заражения вирусом Covid-19.

Источник: AS

Фото: Getty Images

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