Реал Мадрид в среду, 26 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20, в котором сливочные на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде сыграют против английского Манчестер Сити. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Хосепа Гвардиола. На победу Манчестер Сити принимают ставки с коэффициентом 2.55. Успех испанского клуба оценивают в 2.60. Ничейный результат встречи — 3.90.

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Это будет уже седьмая очная встреча команд и пятая в еврокубках. Последний раз галактикос и горожане встречались в 2017 году в рамках товарищеского турнира Международного Кубка чемпионов. Тогда Сити разгромил Реал со счетом 4:1.

А вот в еврокубках последний раз жребий свел команды в сезоне 2016/17 на стадии группового этапа Лиги чемпионов. На Туманном Альбионе команды разошлись миром (0:0), а в Мадриде минимальную победу праздновал Реал – 1: 0.

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