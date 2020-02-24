В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Лион сыграет с Ювентусом. Матч пройдет 26 февраля в Лионе на стадионе Парк Олимпик Лионне.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1. Также игру можно будет посмотреть на белорусском канале Беларусь 5. Интернет и на российском телеканале Матч! Футбол 1.

Читайте: Лион — Ювентус: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Для обеих команд это будет уже пятая встреча команд в еврокубках. Последний раз они встречались на стадии группового этапа Лиги чемпионов-2016/17.

Ответный матч команд состоится 17 марта в Турине на стадионе Альянц.

Также Факты ICTV предлагают узнать, где смотреть матч Наполи – Барселона.