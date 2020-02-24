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Где смотреть Реал — Манчестер Сити

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Реал Мадрид сыграет с Манчестер Сити. Матч пройдет 26 февраля в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2. Также игру можно будет посмотреть на белорусском канале Беларусь 5 и на российских телеканалах Матч! Футбол 2 и Матч ТВ.

Читайте: Реал Мадрид — Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Для обеих команд это будет уже седьмая очная встреча и пятая в еврокубках. Последний раз они встречались в рамках товарищеского турнира Международный Кубок чемпионов в 2017 году. Тогда сливочные праздновали разгромную победу со счетом 4:1.

Ответный матч команд состоится 17 марта в Манчестере на стадионе Этихад.

Также Факты ICTV предлагают узнать, где смотреть матч Лион – Ювентус.

Фото: Dreamstime

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