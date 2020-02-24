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Факты / Спорт

Фанаты Милана пожелали Кутроне подхватить коронавирус и умереть как Астори

После матча 25-го тура итальянской Серии А между Фиорентиной и Миланом (1:1) болельщики россонери в соцсетях выступили с критикой хавбека фиалок Патрика Кутроне.

Во время игры во Флоренции Кутроне заработал 11-метровый удар в ворота россонери. Футболист очень хотел выполнить удар с одиннадцатиметровой отметки, а после успешной реализации удара Эриком Пульгаром неистово радовался забитому голу.

Именно это не на шутку разозлило поклонников Милана, ведь раньше Кутроне был игроком россонери.

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— Астори умер. Кутроне должен закончить так же, позорный, – написал один из фанатов Милана.

— Ты и твоя семья должны заболеть коронавирусом, – написал другой.

Патрик отреагировал на высказывания миланских фанатов, написав: Нет границ худшим из людей.

Напомним, капитан Фиорентины Давиде Астори умер во сне 4 марта 2018 года. Его нашли в гостиничном номере утром перед матчем с Удинезе.

22-летний Патрик Кутроне является воспитанником Милана, в котором провел два полных сезона. В июле 2019 футболист перешел в английский Вулверхэмптон, а оттуда перешел в аренду в Фиорентину.

Источник: Mediagol.it

Фото: Dreamstime

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