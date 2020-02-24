Матч Ювентус – Интер может пройти без зрителей

Матч Ювентус – Интер в рамках 26-го тура Серии А, который запланирован на 1 марта может пройти при пустых трибун или на нейтральном поле из-за вспышки коронавируса в северной части Италии.

Власти Италии могут позволить провести матчи 26-го тура без зрителей в регионах, пострадавших от китайского вируса Covid-19.

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Также известно, что туринский Ювентус предлагает сыграть матч против миланского Интера на нейтральном поле в регионе, который не затронут коронавирусом.

Отметим, что в обоих случаях пострадают болельщики. Ведь матча без зрителей не предусматривают возврат средств за приобретенные билеты.

За последние 48 часов в Италии зафиксировали уже три смерти от коронавируса. По данным итальянских властей, общее количество зараженных увеличилось до 152 пациентов. Центром вспышки вируса Covid-19 в Италии являются регионы Ломбардия и Венето.

Также из-за коронавируса отменили несколько матчей Серии А, а ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между Интером и Лудогорцем тоже под угрозой переноса.

Источник: La Gazetta dello Sport