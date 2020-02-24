В России 11-летние хоккеисты устроили массовое побоище

В российском Тольятти на хоккейном турнире среди 11-летних юные хоккеисты устроили массовую драку на ледовой арене.

Инцидент произошел после поединка между командами Лада и Волгарь. Сразу после окончания матча дети вцепились друга в друга и начали драться. Некоторые разбились по парам, другие дрались группами. Очень быстро к драке присоединились и игроки со скамейки запасных.

Юных спортсменов пытались разнять арбитры и тренеры. О причинах драки, которая длилась несколько минут, не сообщается.

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Также Факты ICTV рассказывали, что во время матча регулярного чемпионата НХЛ между Лос-Анджелес Кингс и Калгари двое хоккеистов весом более 100 кг устроили рукопашный бой.