Перед матчем 25-го тура итальянской Серии между Ромой и Лечче на болельщиков желто-красных, которые направлялись на игру в Рим, напали фанаты клуба Бари, который сейчас выступает в Серии С.

Около 150 ультрас петухов напали на два микроавтобуса с фанатами Лечче на трассе в провинции Фоджа. Всего в конфликте приняли участие 300 человек с обеих сторон. Во время столкновений фанаты использовали железные прутья и осколки -от бутылок.

Также фанаты Бари подожгли два микроавтобуса фанатов Лечче. Для ликвидации пожара понадобилась помощь пожарных.

Из-за инцидента движение на данном участке трассы было остановлено на несколько часов. Полиция проводит расследование инцидента.

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Позже ФК Бари выпустил заявление, в котором осудил действия своих ультрас отметив, что они не имеют ничего общего с ценностями клуба.

Episodi come quello di oggi sul tratto autostradale fra Puglia e Campania non hanno nulla a che vedere con i valori che la Società biancorossa e la città di Bari promuovono e sostengono. Il comunicato stampa ufficiale della SSC Bari. https://t.co/AC1aN99LGQ — SSC Bari (@sscalciobari) February 23, 2020

Оба клуба футбольные клубы Бари и Лечче родом из региона Апулия на юге Италии.

К слову, в Италии перенесли часть матчей 25-го тура Серии А из-за вспышки коронавируса в северной части Италии.

Джерело: la Repubblica