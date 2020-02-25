В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Челси сыграет с Баварией. Матч пройдет 25 февраля в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1. Также игру можно будет посмотреть на белорусском канале Беларусь 5 и на российском телеканале Матч! Футбол 2.

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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Для аристократов и мюнхенцев это будет уже шестая встреча команд. Последний раз они встречались в рамках товарищеского турнира Международный Кубок чемпионов в 2017 году. Тогда в голевой перестрелке победу одержала Бавария – 3:2.

Ответный матч команд состоится 18 марта в Мюнхене на стадионе Альянц Арена.

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