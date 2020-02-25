Hola chicas! Сын Криштиану Роналду завел страницу в Instagram

Криштиану-младший, сын звездного футболиста туринского Ювентуса Криштиану Роналду, завел страницу в соцсети Instagram.

Первая публикация на странице появилась 24 февраля примерно за час до полуночи.

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За 16 часов на его страницу подписалось более 600 тыс. пользователей.

Роналду-старший полюбил и прокомментировал видео сына и дал ссылку на аккаунт Криштиану-младшего в своем Сторис.

Парень подписался на пять аккаунтов: кроме папы, это мачеха Джорджина Родригес, бабушка Мария Долор, Ювентус и друг семьи, бывший футболист Мигел Пайшау.

К слову, Криштиану Роналду стал первым человеком, который набрал 200 млн подписчиков в соцсети Instagram. В ближайшей преследовательницы португальского футболиста, певицы Арианы Гранде, 176 млн фолловеров.