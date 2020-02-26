PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Бенфика — Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Шахтер в четверг, 27 февраля, проведет матч 1/16 финала Лиги Европы-2019/20, в котором горняки на стадионе Эстадио да Луж в Лиссабоне сыграют против действующего чемпиона Португалии Бенфики. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Бруну Лажи. На победу Бенфики принимают ставки с коэффициентом 1.83. Успех украинского клуба оценивают в 4.30. Ничейный результат встречи — 3.90.

Читайте: Лига Европы-2019/20: календарь и результаты матчей

Также букмекеры принимают ставки, кто из этой пары пробьется в 1/8 финала Лиги Европы. Шансы орлов оценивают коэффициентом 2.15, а проход Шахтера — 1.75.

В первом матче, который состоялся 20 февраля в Харькове, горняки праздновали победу над орлами со счетом 2:1. За Шахтер голами отметились Алан Патрик и Виктор Коваленко, а Пицци забил гол с пенальти за Бенфику.

Фото: SL Benfica, FC Shakhtar Donetsk

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка