Сладкий Криштиану: в Португалии создали шоколадного Роналду в полный рост

Португальский кондитер Хорхе Кардозу создал шоколадную скульптуру форварда сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду.

На создание шоколадной копии футболиста мастер потратил около 200 часов.

Скульптура выставлена в португальском Оваре на местном карнавале.

The 120kg Cristiano Ronaldo statue that stands 1.87m tall made entirely of chocolate that took Portuguese creator Jorge Cardoso 200 hours to complete. pic.twitter.com/7KRYVX1Mse

— TeamCRonaldo (@TeamCRonaldo) February 26, 2020