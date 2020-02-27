Мексиканский клуб Тигрес вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ благодаря голу голкипера Науэль Гусмана на последней минуте матча с сальвадорским Альянсом.

В первой игре на выезде мексиканцы уступили со счетом 1:2, а в ответном матче быстро повели в счете, забив три мяча, но до конца основного времени Альянс дважды сумел поразить сетку ворот Тигрес и счет стал 3:2.

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Для продолжения своего пути на турнире Тигресу нужно было забить еще один гол, поскольку Альянс имел преимущество благодаря большему количеству забитых выездных голов.

Gritenlo con nosotros!🗣 Disfruta el gol del @PatonGuzman de nuevo. pic.twitter.com/Po6eO2wIBT — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) February 27, 2020

На последней минуте компенсированного времени мексиканцы получили право на стандарт. Вратарь Науэль Гусман пошел в штрафную соперника и головой отправил мяч в сетку своего визави. Это позволило Тигресу выйти в четвертьфинал.

Кроме Тигреса в четвертьфинал ЛЧ КОНКАКАФ уже вышли следующие команды: Америка (Мексика), Монреаль (Канада), Крус Асуль (Мексика), Нью-Йорк Сити (США) и Атланта (США). Еще два участника определятся 28 февраля.

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