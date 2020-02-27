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Факты / Спорт

Гол вратаря на последней минуте спас команду от вылета из турнира

Мексиканский клуб Тигрес вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ благодаря голу голкипера Науэль Гусмана на последней минуте матча с сальвадорским Альянсом.

В первой игре на выезде мексиканцы уступили со счетом 1:2, а в ответном матче быстро повели в счете, забив три мяча, но до конца основного времени Альянс дважды сумел поразить сетку ворот Тигрес и счет стал 3:2.

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Для продолжения своего пути на турнире Тигресу нужно было забить еще один гол, поскольку Альянс имел преимущество благодаря большему количеству забитых выездных голов.

На последней минуте компенсированного времени мексиканцы получили право на стандарт. Вратарь Науэль Гусман пошел в штрафную соперника и головой отправил мяч в сетку своего визави. Это позволило Тигресу выйти в четвертьфинал.

Кроме Тигреса в четвертьфинал ЛЧ КОНКАКАФ уже вышли следующие команды: Америка (Мексика), Монреаль (Канада), Крус Асуль (Мексика), Нью-Йорк Сити (США) и Атланта (США). Еще два участника определятся 28 февраля.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что в Аргентине футболист одновременно ел банан и играл, а потом забил гол.

Фото: Getty Images

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