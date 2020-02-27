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Факты / Спорт

Не из-за коронавируса: матч Зальцбург – Айнтрахт в Лиге Европы отменили

Ответный матч между австрийским Зальцбургом и немецким Айнтрахтом в рамках 1/16 финала Лиги Европы перенесен из-за сильного урагана.

Матч Зальцбург – Айнтрахт должен был начаться в 22:00 по киевскому времени в четверг 27 февраля на стадионе Ред Булл Арена.

В Зальцбурге объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируется, что порывы ветра будут достигать 33,3 метра в секунду.

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Ожидается, что команды сыграют завтра, 28 февраля, в 18.00 по киевскому времени.

В первом матче, который состоялся во Франкфурте на Коммерцбанк-Арена, Айнтрахт одержал разгромную победу над австрийцами со счетом 4:1.

Также Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и календарем матчей Лиги Европы-2020/21.

Источник: FC Red Bull Salzburg

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