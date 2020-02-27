Российская теннисистка Мария Шарапова объявила накануне о завершении игровой карьеры.

За свою карьеру 32-летняя спортсменка заработала $325 млн. В эту сумму входят как призовые из турниров, так и рекламные контракты.

Это второй лучший показатель среди спортсменок за всю историю. Шарапова уступает только американской теннисистке Серене Уильямс, чье состояние оценивается в $350 млн.

За успешные выступления на турнирах Шарапова заработала $38 млн, уступая по этому показателю лишь сестрам Уильямс – Серене ($88 млн) и Винус ($41 млн).

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После победы на Уимблдоне в 2004 году Шарапова подписала контракты с несколькими крупными брендами, среди которых Tag Heuer, Canon, Motorola, Colgate-Palmolive. Позже в список спонсоров россиянки вошли компании Sony, Land Rover и Pepsi.

После дисквалификации Марии за допинг несколько крупных компаний отказались с ней сотрудничать.

Напомним, 26 февраля Шарапова объявила о завершении карьеры и рассказала почему.

Источник: Forbes