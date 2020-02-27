От Евро-2020 до кинофестивалей: какие события могут отменить из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса Covid-19 уже перенесли чемпионат мира по легкой атлетике, который должен был пройти в марте в КНР, регбийный матч между Ирландией и Италией, а также Гран-при Формулы-1 в Макао. Также свои концертные туры отменили рэпер Stormzy и певица Mabel.

Недавно в УЕФА заговорили о возможной отмене финальной части Евро-2020 из-за вспышки эпидемии коронавируса. Это подтвердили в Федерации футбола Англии (FA), ведь во время чемпионата Европы на Туманном Альбионе ожидают более 100 тыс. болельщиков.

С каждым днем ​​карта распространения коронавируса увеличивается, а опасения относительно вспышки эпидемии побуждает к массовой отмене фестивалей и спортивных событий по всей Азии, а события в Европе – ставят под сомнение.

Читайте: На Токийском марафоне отменили массовый забег из-за паники вокруг Covid-19

Что касается Олимпийских игр-2020 в Токио, то ВОЗ пока не видит оснований для их отмены. Старший член МОК заявил, что отмена Игр в Токио 2020 станет вероятной лишь в том случае, если эпидемия будет заметно угрожать безопасности гостей и участников соревнований.

Ряд артистов, которые гастролируют, вообще отменили свои концерты в городах, где зафиксированы случаи заражения. В частности, рэпер Stormzy отменил всю азиатскую часть своего мирового турне, а певица Mabel отменила все концерты в Италии.

Представитель здравоохранения Англии заявил, что люди не должны избегать или бояться других людей, даже в местах большого скопления, но должны соблюдать элементарную личную гигиену, мыть руки и носить респираторными маски, чтобы избежать распространения инфекции.

Подробная информация о возможных изменениях в датах проведения событий, которые запланированы на 2020 год.

Спортивные события

Олимпийские игры

Член МОК Дик Паунд заявил, что подготовка к Олимпиаде проходит в обычном режиме, и любые решения об отмене или переносе соревнованиям не будут приниматься до мая, но все будет зависеть от ситуации.

— В конце мая болельщики должны спросить: безопасно ли ехать в Токио? – Нужно усилить их безопасность, пищу, подготовить олимпийскую деревню и гостиницы. Если МОК решит, что Игры нельзя проводить в запланированные даты в Токио, возможно, их придется перенести в другую страну, или отменить, – сказал Паунд.

Ранее организаторы Игр минимум на два месяца перенесли обучение 80 тыс. волонтеров, которое должно было начаться 22 февраля.

Кубок шести наций по регби

После вмешательства министра здравоохранения Ирландии Саймона Харриса игру Кубка шести наций по регби между Ирландией и Италией, которая была запланирована на 7 марта в Дублине, перенесли.

Харрис считает, что из соображений безопасности не следует проводить игру, ведь в нескольких странах, в частности в Италии, наблюдается распространение коронавируса.

— Команда по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения пришла к выводу, что игра с Италией может представлять риск, ведь на игру может прибыть большое количество людей из регионов, затронутых коронавирусом, – заявил Харрис.

В IRFU полностью поддержали решение ирландской стороны. Теперь все внимание в Ирландии будет приковано к итальянским болельщикам, которые уже приобрели билеты на самолет в Дублин и не собирается отменять свое путешествие.

Чемпионат Европы по футболу

УЕФА пока следит за ситуацией в двенадцати странах, принимающих первый совместный чемпионат Европы.

— Мы находимся на этапе ожидания. Мы следим за всеми странами, и футбол должен следовать указаниям отдельных стран. Соревнования будут отменены только в случае ухудшения ситуации, – сказал вице-президент УЕФА Мишель Уве.

FA отслеживает потенциальное воздействие вспышки коронавируса Covid-19 на чемпионат Европы по футболу 2020, а также вероятность его отмены или переноса.

Английская Премьер лига

АПЛ следит за рекомендациями Национальной службы здравоохранения Англии (NHS) по защите от коронавируса из-за его стремительного распространения.

FA поделилась рекомендациями от NHS с английскими клубами. Также на стадионах демонстрируются советы персоналу и болельщикам по самоизоляции, если они будут чувствовать симптомы вируса.

Департамент здравоохранения, NHS Англии и Public Health England больше никаких заявлений или рекомендаций не выдавали.

Формула-1

Гран-при Китая, которое должно пройти 19 апреля в Макао, было перенесено общим решением FIA и Формулы-1.

Еще три этапа Формулы-1 – в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме – находятся под угрозой проведения.

Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении

Сначала соревнования были запланированы в Нанкине на 13-15 марта, но из Covid-19 его перенесли на следующий год.

Культурные события

Турне музыкантов

Английский рэпер Stormzy вынужден был отложить тур по Азии в рамках большого мирового турне.

— Из-за постоянных проблем со здоровьем и ситуацией с коронавирусом, мне, к сожалению, придется перенести тур, – извинился за свое решение Stormzy.

Также отменила свои гастроли Италией поп-исполнительница Mabel, которая стала лауреатом BRIT Award 2020.

Американская альт-рок группа Pixies отменила концерты, которые должны были вскоре начаться в Китае и Японии. Тур Китаем отменила группа Stereolab. Также отменили гонконгский фестиваль электронной музыки Барселоны.

South by Southwest (SXSW)

SXSW – крупнейший культурный фестиваль, который охватывает музыку, фильмы, инновационные технологии и тому подобное. Он ежегодно проходит в Остине (штат Техас).

Организаторы SXSW заявили, что пока идет полная подготовка к началу события и “все идет по плану”, однако они не исключают отмены нескольких ивентов из-за китайских участников.

Фестиваль должен пройти с 13 по 22 марта.

Венецианская Биеннале

Одну из ведущих выставок современного искусства, которая проходит каждые два нечетных года в Венеции, могут перенести.

Организаторы отменили пресс-конференцию на следующей неделе в Лондоне после сообщения о том, что Миланская ярмарка мебели – крупнейшая в мире выставка дизайна – перенесена с апреля на июнь.

Каннский, Венецианский и другие кинофестивали

Киноиндустрия сильно пострадала от Covid-19: китайские кинотеатры стремительно закрыли из-за соображений безопасности, вынужденно отменив громкие премьеры голливудских кинолент, таких как китайская премьера нового фильма о Бонде, которая должен была состояться в апреле.

Распространение вируса также негативно повлияет на громкие международные кинофестивали, такие как Каннский (в мае) и Венецианский (в сентябре).

Представители китайской индустрии не только не смогут путешествовать, но есть большая вероятность, что это положит конец соглашениям кинофестивалей с большими PR-кампаниям, которые являются хлебом для фестивалей.

Напомним, из-коронавирус в Италии переносят футбольные матчи, а некоторые проходят без зрителей.