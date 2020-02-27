От Евро-2020 до кинофестивалей: какие события могут отменить из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса Covid-19 уже перенесли чемпионат мира по легкой атлетике, который должен был пройти в марте в КНР, регбийный матч между Ирландией и Италией, а также Гран-при Формулы-1 в Макао. Также свои концертные туры отменили рэпер Stormzy и певица Mabel.
Недавно в УЕФА заговорили о возможной отмене финальной части Евро-2020 из-за вспышки эпидемии коронавируса. Это подтвердили в Федерации футбола Англии (FA), ведь во время чемпионата Европы на Туманном Альбионе ожидают более 100 тыс. болельщиков.
С каждым днем карта распространения коронавируса увеличивается, а опасения относительно вспышки эпидемии побуждает к массовой отмене фестивалей и спортивных событий по всей Азии, а события в Европе – ставят под сомнение.
Читайте: На Токийском марафоне отменили массовый забег из-за паники вокруг Covid-19
Что касается Олимпийских игр-2020 в Токио, то ВОЗ пока не видит оснований для их отмены. Старший член МОК заявил, что отмена Игр в Токио 2020 станет вероятной лишь в том случае, если эпидемия будет заметно угрожать безопасности гостей и участников соревнований.
Ряд артистов, которые гастролируют, вообще отменили свои концерты в городах, где зафиксированы случаи заражения. В частности, рэпер Stormzy отменил всю азиатскую часть своего мирового турне, а певица Mabel отменила все концерты в Италии.
Представитель здравоохранения Англии заявил, что люди не должны избегать или бояться других людей, даже в местах большого скопления, но должны соблюдать элементарную личную гигиену, мыть руки и носить респираторными маски, чтобы избежать распространения инфекции.
Подробная информация о возможных изменениях в датах проведения событий, которые запланированы на 2020 год.
Спортивные события
- Олимпийские игры
Член МОК Дик Паунд заявил, что подготовка к Олимпиаде проходит в обычном режиме, и любые решения об отмене или переносе соревнованиям не будут приниматься до мая, но все будет зависеть от ситуации.
— В конце мая болельщики должны спросить: безопасно ли ехать в Токио? – Нужно усилить их безопасность, пищу, подготовить олимпийскую деревню и гостиницы. Если МОК решит, что Игры нельзя проводить в запланированные даты в Токио, возможно, их придется перенести в другую страну, или отменить, – сказал Паунд.
Ранее организаторы Игр минимум на два месяца перенесли обучение 80 тыс. волонтеров, которое должно было начаться 22 февраля.
- Кубок шести наций по регби
После вмешательства министра здравоохранения Ирландии Саймона Харриса игру Кубка шести наций по регби между Ирландией и Италией, которая была запланирована на 7 марта в Дублине, перенесли.
Харрис считает, что из соображений безопасности не следует проводить игру, ведь в нескольких странах, в частности в Италии, наблюдается распространение коронавируса.
— Команда по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения пришла к выводу, что игра с Италией может представлять риск, ведь на игру может прибыть большое количество людей из регионов, затронутых коронавирусом, – заявил Харрис.
В IRFU полностью поддержали решение ирландской стороны. Теперь все внимание в Ирландии будет приковано к итальянским болельщикам, которые уже приобрели билеты на самолет в Дублин и не собирается отменять свое путешествие.
- Чемпионат Европы по футболу
УЕФА пока следит за ситуацией в двенадцати странах, принимающих первый совместный чемпионат Европы.
— Мы находимся на этапе ожидания. Мы следим за всеми странами, и футбол должен следовать указаниям отдельных стран. Соревнования будут отменены только в случае ухудшения ситуации, – сказал вице-президент УЕФА Мишель Уве.
FA отслеживает потенциальное воздействие вспышки коронавируса Covid-19 на чемпионат Европы по футболу 2020, а также вероятность его отмены или переноса.
- Английская Премьер лига
АПЛ следит за рекомендациями Национальной службы здравоохранения Англии (NHS) по защите от коронавируса из-за его стремительного распространения.
FA поделилась рекомендациями от NHS с английскими клубами. Также на стадионах демонстрируются советы персоналу и болельщикам по самоизоляции, если они будут чувствовать симптомы вируса.
Департамент здравоохранения, NHS Англии и Public Health England больше никаких заявлений или рекомендаций не выдавали.
- Формула-1
Гран-при Китая, которое должно пройти 19 апреля в Макао, было перенесено общим решением FIA и Формулы-1.Читайте: Я здоров - Джеки Чан опроверг слухи о заболевании коронавирусом Акции Ювентуса резко упали из-за коронавируса Деле Алле могут дисквалифицировать за шутку про коронавирус
Еще три этапа Формулы-1 – в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме – находятся под угрозой проведения.
- Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении
Сначала соревнования были запланированы в Нанкине на 13-15 марта, но из Covid-19 его перенесли на следующий год.
Культурные события
Турне музыкантов
Английский рэпер Stormzy вынужден был отложить тур по Азии в рамках большого мирового турне.
— Из-за постоянных проблем со здоровьем и ситуацией с коронавирусом, мне, к сожалению, придется перенести тур, – извинился за свое решение Stormzy.
Также отменила свои гастроли Италией поп-исполнительница Mabel, которая стала лауреатом BRIT Award 2020.
Американская альт-рок группа Pixies отменила концерты, которые должны были вскоре начаться в Китае и Японии. Тур Китаем отменила группа Stereolab. Также отменили гонконгский фестиваль электронной музыки Барселоны.
- South by Southwest (SXSW)
SXSW – крупнейший культурный фестиваль, который охватывает музыку, фильмы, инновационные технологии и тому подобное. Он ежегодно проходит в Остине (штат Техас).
Организаторы SXSW заявили, что пока идет полная подготовка к началу события и “все идет по плану”, однако они не исключают отмены нескольких ивентов из-за китайских участников.
Фестиваль должен пройти с 13 по 22 марта.
- Венецианская Биеннале
Одну из ведущих выставок современного искусства, которая проходит каждые два нечетных года в Венеции, могут перенести.
Организаторы отменили пресс-конференцию на следующей неделе в Лондоне после сообщения о том, что Миланская ярмарка мебели – крупнейшая в мире выставка дизайна – перенесена с апреля на июнь.
- Каннский, Венецианский и другие кинофестивали
Киноиндустрия сильно пострадала от Covid-19: китайские кинотеатры стремительно закрыли из-за соображений безопасности, вынужденно отменив громкие премьеры голливудских кинолент, таких как китайская премьера нового фильма о Бонде, которая должен была состояться в апреле.
Распространение вируса также негативно повлияет на громкие международные кинофестивали, такие как Каннский (в мае) и Венецианский (в сентябре).
Представители китайской индустрии не только не смогут путешествовать, но есть большая вероятность, что это положит конец соглашениям кинофестивалей с большими PR-кампаниям, которые являются хлебом для фестивалей.
Напомним, из-коронавирус в Италии переносят футбольные матчи, а некоторые проходят без зрителей.