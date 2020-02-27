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Факты / Спорт

Бой Усик – Чисора: названы дата и место боя

Бой Александр Усик – Дерек Чисора пройдет 23 мая в Лондоне на арене O2.

Анонс будущего поединка между украинским супертяжем и боксером из Великобритании, сделал известный инсайдер Майк Коппинджер.

При этом он ссылался на промоутера украинца Эдди Хирна.  К слову, эту же дату предварительно ранее называл и сам промоутер.

Читайте: На словах он Лев Толстой: Усик написал стихотворение о хейтерах

Поединок будет транслировать стриминговая платформа DAZN и Sky Sports.

Напомним, свой первый бой в хэвивейте Усик провел против американца Чазза Уизерспуна.

Фото: derekwarchisora

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