Седьмая ракетка мира Элина Свитолина, которая пока не демонстрирует хорошие результаты на турнирах, поделилась снимком с очередной фотосессии.
На фото спортсменка принимает ванну с фруктами.
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Снимок 25-летняя теннисистка подписала просто: Настроение.
В комментариях подписчики Свитолиной разделились на два лагеря: первые оставляют положительные отзывы о фото, а другие задаються вопросом, когда от нее ждать уверенной игры и побед.
Напомним, Элина не может выиграть уже три матча подряд, в которых она не смогла взять ни одного гейма в своих соперниц.
Ранее фитнес-модель из Калифорнии Джанна Бреслин обнажилась для глянца.
Фото: Elina Svitolina
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