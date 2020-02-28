Седьмая ракетка мира Элина Свитолина, которая пока не демонстрирует хорошие результаты на турнирах, поделилась снимком с очередной фотосессии.

На фото спортсменка принимает ванну с фруктами.

Читайте: Соблазнительная итальянка, которая владеет кунг-фу и ввела новую моду на бикини (18+)

Снимок 25-летняя теннисистка подписала просто: Настроение.

В комментариях подписчики Свитолиной разделились на два лагеря: первые оставляют положительные отзывы о фото, а другие задаються вопросом, когда от нее ждать уверенной игры и побед.

Напомним, Элина не может выиграть уже три матча подряд, в которых она не смогла взять ни одного гейма в своих соперниц.

Ранее фитнес-модель из Калифорнии Джанна Бреслин обнажилась для глянца.

Фото: Elina Svitolina