В матче 26-го тура чемпионата Италии Аталанту принимала команда Лечче на стадионе Виа дель Маре. Встреча завершилась победой Аталанты со счетом 7:2.

Руслан Малиновский забил последний мяч в ворота Лечче на 91 минуте и поставил жирную точку в этом матче.

Украинский полузащитник получил пас от Марио Пашалича и забил из-за пределов штрафной. Это пятый гол Малиновского за Аталанту.

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Также в матче отметились Йосип Иличич, Луис Муриэль, а также Дуван Сапата, который забил в ворота Лечче аж три мяча.

На 17-й минуте Джулио Донати забил автогол, а на 40-й все же попал в ворота Аталанты.

Еще один гол забил Рикардо Сапонара.

К слову, благодаря победе Аталанта по количеству очков занимает 4 место, а Лечче на 16-й позиции в турнирной таблице.