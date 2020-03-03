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Где смотреть жеребьевку Лиги наций-2020/21

Жеребьевка группового этапа Лиги наций-2020/21 состоится 3 марта в нидерландском Амстердаме.

Начало в 19.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики могут посмотреть процедуру жеребьевки на телеканале Футбол 1. Также посмотреть церемонию можно будет на официальном сайте UEFA.com. Ориентировочная продолжительность процедуры составляет 40 минут.

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В жеребьевке примут участие 55 национальных сборных, представляющих различные дивизионы от А до D, которые были поделены на четыре или две корзины.

Составы корзин посева Лиги наций:

Лига А

  • Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария
  • Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия
  • Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция
  • Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия

Лига B

  • Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия
  • Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия
  • Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия
  • Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния

Лига С

  • Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия
  • Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр
  • Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург
  • Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова

Лига D

  • Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн
  • Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино

Жеребьевка Лиги наций 2020/21: когда и где смотреть

Первый тур состоится 3-5 сентября 2020, а последний – 15-17 ноября 2020 года. Финал турнира пройдет со 2 по 6 июня 2021 года.

Напомним, сборная Украины сохранила свою позицию в обновленном рейтинге ФИФА от 20 февраля.

Источник: УЕФА

Фото: Dreamstime

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