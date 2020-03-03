Жеребьевка Лиги наций 2020/21: когда и где смотреть

Жеребьевка группового этапа Лиги наций-2020/21 состоится 3 марта в нидерландском Амстердаме.
Начало в 19.00 по киевскому времени.
Отечественные болельщики могут посмотреть процедуру жеребьевки на телеканале Футбол 1. Также посмотреть церемонию можно будет на официальном сайте UEFA.com. Ориентировочная продолжительность процедуры составляет 40 минут.
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В жеребьевке примут участие 55 национальных сборных, представляющих различные дивизионы от А до D, которые были поделены на четыре или две корзины.
Составы корзин посева Лиги наций:
Лига А
- Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария
- Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия
- Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция
- Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия
Лига B
- Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия
- Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия
- Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия
- Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния
Лига С
- Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия
- Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр
- Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург
- Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова
Лига D
- Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн
- Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино
Первый тур состоится 3-5 сентября 2020, а последний – 15-17 ноября 2020 года. Финал турнира пройдет со 2 по 6 июня 2021 года.
Напомним, сборная Украины сохранила свою позицию в обновленном рейтинге ФИФА от 20 февраля.