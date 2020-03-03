Форвард туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду отправил в черный список Transfermarkt в Instagram, после того как портал обозначил его трансферную стоимость в символической сборной.
Transfermarkt составил символическую сборную из игроков, которые являются клиентами агента Жорже Мендеша.
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На 35-летнего португальца повесили ценник в €75 млн. Выше него только стоимость игрока Манчестер Сити Бернарду Силвы – €100 млн. Чуть дешевле Роналду оценили хавбека Ливерпуля Фабиньо и вратаря Сити Эдерсона.
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Общая стоимость игроков символической сборной составляет €595 млн.
В комментариях к публикации в Instagram аккаунт Transfermarkt добавил, что Роналду заблокировал их, когда узнал о своей трансферной стоимости.
Напомним, старший сын Криштиану Роналду завел свою страницу в Instagram. Меньше чем за 16 часов в его аккаунт подписались более 600 тыс. пользователей.