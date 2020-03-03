Футболисты ирландских клубов Шемрок Роверс Б и Гэлвей Юнайтед получили переохлаждение после матча второй лиги Ирландии, который состоялся в шторм Хорхе.
Наставник Гелвея Алан Мерфи заявил, что девять его футболистов получили помощь от медперсонала команды, а вот игрок Шэмрока Коул Оморехиомнан был доставлен в госпиталь с симптомами обморожения.
Из-за шторма в Дублине отменяли авиарейсы и перекрывали транспортные мосты, а в западной части страны порывы ветра достигали 130 км/ч. Однако игру, которая состоялась в пригороде Дублина в Талли, арбитр матча, несмотря на дождь и сильные порывы ветра, отменять не стал.
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После первого тайма защитника Гелвея Киллиана Браудера заменили из-за резкого падения температуры тела.
— Он был такой синий. Я никогда никого не видел в таком состоянии за свою жизнь. Он дергался в уборной. Это было ужасно, – рассказал врач Гелвея Алан Бирн.
Во втором тайме пострадали еще несколько игроков. Гости даже завершали игру во меньшинстве из-за того, что закончились замены, чтобы менять футболистов с симптомами.
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Ирландские футболисты получили переохлаждение из-за матча в шторм / 3 фотографии
После матча, который завершился со счетом 1:1, Гэлвей еще несколько часов не оставлял стадион. Врачи Шемрок Роверс помогали футболистам восстановить температуру.
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Для Ирландии и Британских островов Хорхе – уже третий шторм за месяц. Ранее страны пострадали от стихий Сиара и Деннис. Из-за шторма Хорхе затоплены несколько городов и автомобильные трассы.
Источник: Irish Mirror
Фото: Shamrock Rovers F.C.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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