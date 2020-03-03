Футболисты ирландских клубов Шемрок Роверс Б и Гэлвей Юнайтед получили переохлаждение после матча второй лиги Ирландии, который состоялся в шторм Хорхе.

Наставник Гелвея Алан Мерфи заявил, что девять его футболистов получили помощь от медперсонала команды, а вот игрок Шэмрока Коул Оморехиомнан был доставлен в госпиталь с симптомами обморожения.

Из-за шторма в Дублине отменяли авиарейсы и перекрывали транспортные мосты, а в западной части страны порывы ветра достигали 130 км/ч. Однако игру, которая состоялась в пригороде Дублина в Талли, арбитр матча, несмотря на дождь и сильные порывы ветра, отменять не стал.

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После первого тайма защитника Гелвея Киллиана Браудера заменили из-за резкого падения температуры тела.

— Он был такой синий. Я никогда никого не видел в таком состоянии за свою жизнь. Он дергался в уборной. Это было ужасно, – рассказал врач Гелвея Алан Бирн.

Во втором тайме пострадали еще несколько игроков. Гости даже завершали игру во меньшинстве из-за того, что закончились замены, чтобы менять футболистов с симптомами.