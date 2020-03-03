Легенда украинского фигурного катания, чемпионка Олимпийских игр 1994 в Лиллехаммере Оксана Баюл проиграла в американском суде апелляцию относительно своего иска против Украины.

27 февраля Апелляционный суд Девятого округа США отклонил жалобу экс-фигуристки, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Он напомнил, что в 2016 году Баюл обратилась в Окружной суд Центрального округа Калифорнии с иском против Украины о взыскании $50 млн. Среди других ответчиков также был Джозеф Чарльз Лемир и две компании из Делавэра и Британских Виргинских островов.

Она жаловалась на нарушение принципа добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора, заключенного с ней, а также передачи права на использование ее имени, популярности и биографической информации третьим лицам.

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В 2018 году Окружной суд Центрального округа Калифорнии принял решение в пользу Украины и признал требования Баюл к государству безосновательными. Однако она подала апелляцию, которую суд 27 февраля также отклонил.

– Суд признал, что Украина защищена от юрисдикции американских судов в соответствии с положениями закона США Об иммунитете иностранного государства (The Foreign Sovereign Immunities Act), а истец не предоставил достаточных аргументов для подтверждения обоснованности применения исключений из судебного иммунитета, предусмотренных этим законом, – пояснил Малюська.

Напомним, украинская фигуристка Оксана Баюл в 1994 году завоевала золотую медаль на Олимпиських играх в Лиллехаммере.