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Факты / Спорт

В Англии прошел забег с женами на спинах- победитель получил бочку эля

В городе Доркинг, графстве Суррей (Великобритания) прошел традиционный забег с женами на спинах.

Участники соревнований с женами на спинах должны были преодолеть дистанцию ​​в 380 метров. Обязательным условием для участия в соревнованиях является наличие жены с весом не менее 50 кг.

В этом году победителем стал англичанин Марк Трелфолл. Кроме бочки эля победитель станет участником чемпионата мира в этом виде спорта, который состоится в Финляндии в конце года.

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Организаторы соревнования утверждают, что перенос жен является британской традицией, которая уходит корнями в IX веке. Согласно легендам, во время набега викингов на север Англии воины разорили монастырь Линдисфарна на одноименном острове и скрылись с сопротивляющимися женщинами на руках.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что в Великобритании детям запретили играть в футбол головой.

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