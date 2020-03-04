Команды Формулы-1 хотят судиться из-за тайного соглашения FIA с Ferrari

Семь команд Формулы-1 обнародовали совместное заявление, в котором выразили свой протест против соглашения FIA с Ferrari по двигателя итальянской команды.

— Мы удивлены и шокированы заявлением FIA от 28 февраля, где говорится об итогах расследования мотора Ferrari. С учетом того, что расследование, которое длилось несколько месяцев, было проведено FIA только после поступления соответствующих запросов от других команд, мы решительно не согласны с тем, что FIA заключила соглашение с Ferrari. Мы делаем это в интересах болельщиков, участников и владельцев чемпионата.

Также в обращении отмечается, что команды оставляют за собой право отстаивать свои интересы в суде. Такую совместное заявление обнародовали следующие команды: Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, Alpha Tauri, Racing Point и Williams.

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Напомним, недавно FIA закончила расследование в отношении Ferrari в связи с подозрением в нелегальности конструкции двигателя итальянской команды в 2019 году, однако при этом заявила, что детали расследования не будут обнародованы.

После чего команда Mercedes потребовала разгласить детали сделки FIA с Ferrari. Позже инициативу немецкой конюшни поддержали другие команды. Отказались поддержать инициативу Haas и Alfa Romeo – клиенты Ferrari.

Напомним, в феврале Ferrari представил свой новый болид, который получил индекс SF 1000.