В двух членов российской команды велогонщиков Gazprom-RusVelo подтвердили коронавирус.

— Сейчас коронавирус подтвержден только у двух россиян – членов команды, у остальных результат отрицательный, но им все равно придется повторно пройти все тесты, – рассказал старший советник посольства РФ в ОАЭ Юрия Видакас.

Предполагается, что россияне заразились коронавирусом от коллег из Италии. Одним из инфицированных является велогонщик Игорь Боев.

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Сейчас все члены команды находятся на карантине в одном из отелей ОАЭ. Россиян не выпускают из него уже шесть дней.

Российские велогонщики прибыли в ОАЭ для участия в многодневке Тур ОАЭ. Последние этапы гонки были отменены. В ОАЭ число зараженных коронавирусом достигло 25 человек.

Ранее Факты ICTV писали, какие соревнования и события могут отменить из-за вспышки коронавируса в мире.