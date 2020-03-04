Заря Луганск — ФК Львов – 2:0

Голы: Кабаев, 54 Леднев, 89

Луганская Заря принимала Львов в рамках 21-го тура чемпионата Украины по футболу. Встреча прошла в Запорожье на стадионе Славутич-Арена и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

Первый тайм матча прошел без голов, но запомнился грубой игрой хозяев – сразу трех футболистов Львова арбитр матча наградил желтыми карточками.

На 54-й минуте счет в матче открыл Владислав Кабаев, которому ассистировал Максим Лунев. На 73-й минуте луганчане получили право пробить пенальти, однако Артем Громов не сумел переиграть голкипера львовской команды Богдана Сарнавского.

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За минуту до конца основного времени преимущество Зари удвоил Богдан Леднев. Еще через три минуты он мог делать дубль, но промазал с одиннадцатиметровой отметки.

Таким образом Заря набрала 43 пункта и поднялась на вторую строчку чемпионата Украины по футболу, опередив киевское Динамо на один пункт. Львов (19) идет девятым.

Напомним, в 20-м туре чемпионата Украины по футболу киевское Динамо сенсационно проиграло Днепру-1 со счетом 3:1.

Фото: FC Zorya Luhansk