Тоттенхэм Хотспур неожиданно вылетел на стадии 1/8 финала Кубка Англии, уступив Норвич Сити в серии послематчевых пенальти 2:3.

Но проблемы клуба самим только вылетом из турнира не закончились. После матча хавбек шпор Эрик Дайер залез на трибуну с фанатами Тоттенхэма и попытался разобраться с одним из них.

Дайер прорвался на трибуну к болельщика с оранжевым капюшоном, а другие фанаты в это время пытаются успокоить футболиста.

Look at Eric Dier, turned into prime Venom walking over those chairs. pic.twitter.com/Yo9kxJMqRQ

— Marc BA (@marc_ba12) March 4, 2020