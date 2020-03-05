Тоттенхэм Хотспур неожиданно вылетел на стадии 1/8 финала Кубка Англии, уступив Норвич Сити в серии послематчевых пенальти 2:3.

Но проблемы клуба самим только вылетом из турнира не закончились. После матча хавбек шпор Эрик Дайер залез на трибуну с фанатами Тоттенхэма и попытался разобраться с одним из них.

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Дайер прорвался на трибуну к болельщика с оранжевым капюшоном, а другие фанаты в это время пытаются успокоить футболиста.

Look at Eric Dier, turned into prime Venom walking over those chairs. pic.twitter.com/Yo9kxJMqRQ — Marc BA (@marc_ba12) March 4, 2020

После матча наставник Тоттенхэма Жозе Моуринью рассказал, что на трибунах был брат футболиста, который не выдержал критику в адрес Эрика.

— Я не могу уйти от этого вопроса, и я думаю, что Эрик Дайер сделал то, что мы, профессионалы, не имеем права делать, но то, что в этих обстоятельствах сделал бы любой. Когда кто-то оскорбляет вас и вашу семью, и ваша семья вступает в конфликт с человеком, который оскорбляет вас, в данном случае ваш младший брат. Но, повторяю, наверное, каждый из нас это сделал. Я поддерживаю и понимаю игрока, – сказал Моуринью.

Пока не известно, применит FA какие-то санкции по Дайера за поведение после матча.

В другом матче 1/8 финала Кубка Англии Манчестер Сити минимально обыграл Шеффилд Уэнсдей.