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Факты / Спорт

Матч Валенсия – Аталанта в Лиге чемпионов пройдет без зрителей

Ответный матч испанской Валенсии и итальянской Аталанты в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса.

Встреча состоится 10 марта на стадионе Месталья в Валенсии.

Первая игра команд на Сан-Сиро в Милане завершилась разгромной победой бергамасков со счетом 4:1. У Аталанты отличились Иличич, Фролейр и дубль на счету Гатебура. За летучих мышей забил Черышев.

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Вспышка коронавируса Covid-19 произошла в китайской провинции Хубэй в декабре 2019 года. По данным на 5 марта, количество зараженных в мире достигло 96,3 тыс. человек. Более 3,3 тыс. умерли от осложнений.

Ранее правительство Италии издало указ, согласно которому все спортивные мероприятия, включая Серию А, будут проходить без зрителей аж до 3 апреля из-за вспышки коронавируса.

Источник: Atalanta

Фото: Dreamstime

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