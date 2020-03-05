УЕФА хочет создать летнюю Лигу чемпионов – Daily Mail

Руководство УЕФА планирует создать еще один новый турнир, в котором примут участие топовые европейские клубы.

Турнир должен появиться летом 2021 года. Он станет новой версии товарищеского турнира Международного кубка чемпионов, который проходит летом с 2013 года.

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Летней Лиге чемпионов хотят предоставить официальный статус и соревновательный характер. В новом турнире будет проводиться квалификация, групповой этап и стадия плей-офф.

Планируется, что турнир будет проходить в США и в течение первых восьми лет в нем будут участвовать Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Ливерпуль и Тоттенхэм, которые уже дали свое согласие.

Сейчас УЕФА ведет переговоры с американской компанией Relevent Sport, которая является организатором Международного кубка чемпионов.

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