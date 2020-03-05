Все матчи Серии А месяц пройдут без зрителей

В Италии все спортивные мероприятия до 3 апреля 2020 года пройдут без зрителей из-за вспышки коронавируса.
Указ касается всех областей, даже тех, в которых еще не зафиксированы случаи заражения коронавирусом.
Соответствующее решение было принято после того, как количество случаев заболевания в Италии возросло до 3 тыс., в том числе было зафиксировано 107 смертей. На 4 марта в Италии было зафиксировано 2706 человек, заразившихся вирусом Covid-19.
Также клубы обязали регулярно проверять спортсменов и сотрудников на предмет заражения.
Читайте: От Евро-2020 до кинофестивалей: какие события могут отменить из-за коронавируса
Существует вероятность, что перенесенные матчи 26-го тура Серии А, включая игру Ювентус – Интер, пройдут в ближайший уик-энд – вместо матчей 27-го тура. Подобный сдвиг расписания пока официально не утвержден Серией А, но все матчи в любом случае пройдут за закрытыми дверями.
С 7 марта по 4 апреля должно пройти три тура итальянского чемпионата.
Ранее ответные матчи 1/2 финала Кубка Италии перенесли из-за коронавируса.
Источник: Football Italia