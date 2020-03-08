Лондонский Челси принимал Эвертон в рамках матча 29-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж и завершилась разгромной победой лондонского клуба со счетом 4:0.

Счет в матче на 14-й минуте открыл полузащитник Челси Мейсон Маунт. В середине первого тайма его удвоил Педро.

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После перерыва подопечные Фрэнка Лэмпарда довели счет до разгромного после точного удара Виллиана, а на 54-й минуте Оливье Жиру вогнал в сетку ворот ирисок четвертого мяча.

После 29-ти туров АПЛ Челси занимает четвертое место, имея в активе 48 очков. Эвертон (37) идет двенадцатым. В следующем туре Челси на выезде сыграет с Астон Виллой, а Эвертон примет на родном стадионе Ливерпуль.

Напомним, лидер чемпионата Англии Ливерпуль в 29-м туре обыграл одного из аутсайдеров Борнмут.