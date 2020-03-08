Милан принимал Дженоа в рамках матча 26-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Милане на стадионе Сан-Сиро и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Генуэзцы открыли счет в матче уже на седьмой минуте после точного удара Горана Пандева, а за четыре минуты до перерыва Франческо Кассата удвоил преимущество Дженоа, забив в пустые ворота.

Читайте: Где смотреть Валенсия — Аталанта

Во втором тайме Златан Ибрагимович пробил из-за пределов штрафной и отыграл один мяч, однако спастись от поражения россонери так и не удалось.

В турнирной таблице чемпионата Италии Милан идет на седьмой строчке, имея в активе 36 очков. Дженоа (25) расположилась на семнадцатой позиции.

Стоит отметить, что матч проходил без зрителей из-за вспышки в стране коронавируса. Все спортивные события в Италии будут проходить за закрытыми дверьми до 3 апреля.