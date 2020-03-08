В 29 туре английской Премьер-лиги победу со счетом 2:0 одержал Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Линделеф, Магуайр, Шоу – Уан-Биссака, Матич, Фред, Уильямс – Фернандеш – Джеймс, Марсьяль.

Запасные: Ромеро, Игало, Мата, Байлли, Туанзебе, Гринвуд, Мактоминай.

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко – Фоден, Родри, Гюндоган – Б. Силва, Агуэро, Стерлинг.

Запасные: Браво, Гарсия, Жезус, Марез, Менди, Браво, Д. Силва, Уокер.

Открыл счет на 30 минуте поединка нападающий Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль.

На 37 минуте Агуэро забил гол в ворота Манчестер Юнайтед, однако был зафиксирован офсайд.

К слову, на 49 минуте Эдерсон негативно отличился, едва не оформив гол в собственные ворота, пропустив мяч под ногой.

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Второй гол в ворота Манчестер Сити забросил Мактоминей на последних минутах матча.

В турнирной таблице АПЛ после 29-го тура Манчестер Юнайтед благодаря победе поднялся на пятую строчку и имеет в своем активе 45 очков. Манчестер Сити (57) идет вторым.

Напомним, лидер чемпионата Англии Ливерпуль в 29-м туре обыграл одного из аутсайдеров Борнмут.