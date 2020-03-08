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Факты / Спорт

Шахтер в меньшинстве обыграл Колос, пропустив три мяча в свои ворота

Колос встречался с донецким Шахтером в рамках матча 22-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча прошла в Киеве на Оболонь-Арена и завершилась победой горняков со счетом 4:3.

Счет в матче на 12-й минуте с пенальти открыл Тайсон, а на 31-й его удвоил точным ударом Жуниор Мораес. Еще до перерыва Колос сумел отыграть один мяч усилиями Вадима Милько.

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После перерыва точный удар Тете увеличил преимущество подопечных Луиша Каштру. Однако на 67-й минуте Виталий Гавриш реализовал пенальти, снова сократив отставание. На 76-й минуте встречи Вадим Милько восстановил равновесие в матче, оформив дубль.

Однако через пять минут второй гол Жуниора Мораеса снова вывел Шахтер вперед.

В компенсированное арбитром время Маркос Антонио заработал вторую желтую карточку в матче и покинул поле.

После 22-х туров Шахтер продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ, имея в активе 59 очков. Колос (26) идет шестым.

Напомним, в другом матче 22-го тура чемпионата Украины Динамо обыграло Александрию.

Фото: FC Shakhtar

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