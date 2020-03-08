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Факты / Спорт

Свитолина вышла в финал турнира в Монтерее

Элина Свитолина в полуфинале турнира WTA в Монтеррее разгромила Аранчу Рус – 6:0, 6:1.

Эта победа стала самой разгромной с 2012 года. Тогда украинка на турнире ITF в Донецке также отдала лишь один гейм в матче с Екатериной Ивановой.

Первый сет матча против Рус стал 46-м в карьере Свитолиной, который она выиграла всухую – 6:0.

Читайте: Свитолина уверенно пробилась в 1/4 финала в Хуахине

В финале Свитолина сыграет с чешской теннисисткой Марией Боузковой, занимающей 57-ю строчку в мировом рейтинге.

Напомним, Элина Свитолина несмотря на поражение в третьем круге турнира серии Grand Slam Australian Open поднялась на четвертую строчку в рейтинге WTA.

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