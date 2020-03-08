Свитолина вышла в финал турнира в Монтерее

Элина Свитолина в полуфинале турнира WTA в Монтеррее разгромила Аранчу Рус – 6:0, 6:1.
Эта победа стала самой разгромной с 2012 года. Тогда украинка на турнире ITF в Донецке также отдала лишь один гейм в матче с Екатериной Ивановой.
Первый сет матча против Рус стал 46-м в карьере Свитолиной, который она выиграла всухую – 6:0.
Читайте: Свитолина уверенно пробилась в 1/4 финала в Хуахине
В финале Свитолина сыграет с чешской теннисисткой Марией Боузковой, занимающей 57-ю строчку в мировом рейтинге.
Напомним, Элина Свитолина несмотря на поражение в третьем круге турнира серии Grand Slam Australian Open поднялась на четвертую строчку в рейтинге WTA.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==